Хиты продаж
Категории
Почему купить нож у нас — выгодно?
Интернет-магазин ножей мастерской Кашулина Д.С.
Я Кашулин Даниил - произвожу и продаю ножи ручной работы в Павлово на Оке. За 15 лет мы сделали тысячи заказов из различных сортов стали. Купить, заказать и посмотреть фото наших работ – в каталоге.
Назначение: изготавливаем поварские, туристические, коллекционные, охотничьи, топоры ручной работы плюс клинки, рукояти и аксессуары.
Заказы онлайн принимаются круглосуточно. При предоплате доставка бесплатно.
Почему у меня?
- Продукция имеет сертификат ЭКЦ РФ,
- При покупке не нужно разрешение на оружие,
- Все товары и аксессуары сделаны вручную,
- Рукоятки - из древесины ореха или наборной бересты, ножны – из натуральной кожи,
- Можно заказать любое изображение, инициалы и логотип на клинок и ножны,
- Есть изготовление по эскизам заказчика.
Мастерская находится в городе, известным на всю Россию кузнечными мастерами с XVII века. Мы продолжаем традиции павловских мастеров.
Специалисты годами оттачивали умение и продолжают совершенствоваться: используем проверенные веками классические технологии, работаем с прочными марками стали и относимся к работе, как к искусству.
Оставьте заявку на дилерство
Для получения подробной информации заполните заявку.
Мы оперативно ответим на все Ваши вопросы.
Марки стали, которые мы используем
- 95х18 – нержавеющая российского производства повышенной коррозионной стойкости. Изготавливают подшипники, оружие и хирургических инструментов.
- Дамасская – кованая из нескольких сортов металла, имеет характерную волнообразную поверхность и высокую прочность. Изготавливают оружие для коллекционеров.
- Быстрорез Р18 – инструментальная высокой прочности с высоким содержание вольфрама 18%. Делают сверла, резцы, резьбовые фрезы и др.
- Булат – сплав железа и углерода высокой прочности с характерным узором. Используется для коллекционного оружия.
- Х12МФ – инструментальная высокой плотности с повышенным содержанием хрома. В промышленности из нее делают штампы и прессы. Инструменты практически не тупятся.
- D-2 – высокоуглеродистая немецкого производства с 12% содержанием хрома. Самая популярная для ножей – почти не поддается коррозии и прекрасно держит заточку.