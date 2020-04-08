Интернет-магазин ножей мастерской Кашулина Д.С.

Я Кашулин Даниил - произвожу и продаю ножи ручной работы в Павлово на Оке. За 15 лет мы сделали тысячи заказов из различных сортов стали. Купить, заказать и посмотреть фото наших работ – в каталоге.

Назначение: изготавливаем поварские, туристические, коллекционные, охотничьи, топоры ручной работы плюс клинки, рукояти и аксессуары.

Заказы онлайн принимаются круглосуточно. При предоплате доставка бесплатно.

Почему у меня?

Продукция имеет сертификат ЭКЦ РФ,

При покупке не нужно разрешение на оружие,

Все товары и аксессуары сделаны вручную,

Рукоятки - из древесины ореха или наборной бересты, ножны – из натуральной кожи,

Можно заказать любое изображение, инициалы и логотип на клинок и ножны,

Есть изготовление по эскизам заказчика.

Мастерская находится в городе, известным на всю Россию кузнечными мастерами с XVII века. Мы продолжаем традиции павловских мастеров.

Специалисты годами оттачивали умение и продолжают совершенствоваться: используем проверенные веками классические технологии, работаем с прочными марками стали и относимся к работе, как к искусству.