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Рыбацкий нож в деле

Хиты продаж

Нож Пластунский из булатной стали
Нож Пластунский из булатной стали
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 15 800 руб 
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Нож Пчак из кованой 95х18
Нож Пчак из кованой 95х18
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 3 400 руб 
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Нож Х12МФ НКВД
Нож Х12МФ НКВД
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 5 150 руб 
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Нож пластунский из кованой 95х18, граб
Нож пластунский из кованой 95х18, граб
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 4 500 руб 
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Нож К340 НКВД
Нож К340 НКВД
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 5 800 руб 
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Нож Пластунский из кованой Х12МФ, граб
Нож Пластунский из кованой Х12МФ, граб
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 5 400 руб 
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Нож НКВД из кованой 110Х18
Нож НКВД из кованой 110Х18
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 4 900 руб 
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Нож Пластунский из булатной стали. граб
Нож Пластунский из булатной стали. граб
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 9 400 руб 
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НКВД из кованой 95х18
НКВД из кованой 95х18
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 4 400 руб 
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Советский Нож НКВД из стали 110Х18, рукоять из дерева
Советский Нож НКВД из стали 110Х18, рукоять из дерева
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 5 300 руб 
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Нож НКВД из Х12МФ кованой
Нож НКВД из Х12МФ кованой
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 5 400 руб 
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НКВД из кованой Х12МФ
НКВД из кованой Х12МФ
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 5 400 руб 
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Почему купить нож у нас — выгодно?

Доставка по всей России
Доставляем по РФ, Почтой России и курьерской службой. Вы легко получите ваши покупки.
Гарантии
Гарантируем качественно изготовленное изделие, идеальную заточку и термообработку. Любой товар можно обменять или вернуть.
Любой вариант оплаты
Оплачивайте покупки любым удобным способом — никаких ограничений!

Интернет-магазин ножей мастерской Кашулина Д.С.

Я Кашулин Даниил - произвожу и продаю ножи ручной работы в Павлово на Оке. За 15 лет мы сделали тысячи заказов из различных сортов стали. Купить, заказать и посмотреть фото наших работ – в каталоге. 

Назначение: изготавливаем поварские, туристические, коллекционные, охотничьи, топоры ручной работы плюс клинки, рукояти и аксессуары.

Заказы онлайн принимаются круглосуточно. При предоплате доставка бесплатно.

Почему у меня?

  • Продукция имеет сертификат ЭКЦ РФ,
  • При покупке не нужно разрешение на оружие,
  • Все товары и аксессуары сделаны вручную,
  • Рукоятки - из древесины ореха или наборной бересты, ножны – из натуральной кожи,
  • Можно заказать любое изображение, инициалы и логотип на клинок и ножны,
  • Есть изготовление по эскизам заказчика.

Мастерская находится в городе, известным на всю Россию кузнечными мастерами с XVII века. Мы продолжаем традиции павловских мастеров.  

Специалисты годами оттачивали умение и продолжают совершенствоваться: используем проверенные веками классические технологии, работаем с прочными марками стали и относимся к работе, как к искусству.

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Мы оперативно ответим на все Ваши вопросы.

Заявка 8 (800) 350 6295

Марки стали, которые мы используем

  • 95х18 – нержавеющая российского производства повышенной коррозионной стойкости. Изготавливают подшипники, оружие и хирургических инструментов.
  • Дамасская – кованая из нескольких сортов металла, имеет характерную волнообразную поверхность и высокую прочность. Изготавливают оружие для коллекционеров.
  • Быстрорез Р18 – инструментальная высокой прочности с высоким содержание вольфрама 18%. Делают сверла, резцы, резьбовые фрезы и др.
  • Булат – сплав железа и углерода высокой прочности с характерным узором. Используется для коллекционного оружия.
  • Х12МФ – инструментальная высокой плотности с повышенным содержанием хрома. В промышленности из нее делают штампы и прессы. Инструменты практически не тупятся.
  • D-2 – высокоуглеродистая немецкого производства с 12% содержанием хрома. Самая популярная для ножей – почти не поддается коррозии и прекрасно держит заточку.

    Отзывы клиентов

    от 20.03.2020
    Товар: Нож 95Х18 Нож разведчика, помеле
    Ирина, Воронеж

    Отлично! Мило и приветливо, а самое главное доступно расскажут что для чего и из чего сделано!
    Не раз покупала там подарки своим близким! Для меня было очень важно понимать
    верен ли мой выбор ножав подарок противоположному полу ( я как девочка в них ни чего не понимаю).
    Спасибо за хороший экскурс в такие тонкости. И что не не мало важно цены очень приятно радуют!!!

    от 24.04.2020
    Товар: Нож Х12МФ Тигр, корень ореха
    Алексей , Новосибирск

    Отличный нож, острый, ручка удобная, рукоять из рук не выскальзывает.
    Удобно пользоваться, в руке лежит идеально. Купил неделю назад.
    Отличный вариант для вылазок на природу.